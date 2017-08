Miskoop Feyenoord hekelt ‘psychologische analyses’: ‘Ik vind het hilarisch’

Simon Gustafson maakte in de zomer van 2015 voor anderhalf miljoen euro de overstap van BK Häcken naar Feyenoord. De 22-jarige Zweedse middenvelder leek maar moeilijk te aarden in Rotterdam en oogde weinig gelukkig, maar Gustafson ontkent in elk geval last te hebben van heimwee.

"Ik ben gewoon niet zo’n lachebekje", reageert de tweevoudig international in gesprek met Voetbal International op de geruchten. "Sommige mensen zullen ook geen moeite doen me beter te leren kennen. Toch hebben ze er geen moeite mee van afstand hele psychologische analyses van me te maken. Over mij is vorig seizoen op tv bijvoorbeeld beweerd dat ik heimwee had, door iemand die me nooit ook maar iets heeft gevraagd. Vind ik hilarisch. Dat zoiets kán."

"Verder hecht ik er geen waarde aan", vervolgt Gustafson, die dit seizoen door Feyenoord wordt verhuurd aan Roda JC Kerkrade. "Als publiek figuur zul je altijd mikpunt zijn van vaak ongefundeerde meningen, zeker op social media. Het beste is alle flauwekul maar op je af te laten komen en het door je heen laten vloeien. Dat kan ik. Mensen die ik ken en vertrouw, neem ik serieus. Hun complimenten, maar zeker ook hun kritiek. Wat buitenstaanders van me vinden, boeit me niet."