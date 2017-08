'Sneijder op weg naar Côte d'Azur om jawoord aan OGC Nice te geven'

Wesley Sneijder is op weg naar OGC Nice. De Telegraaf weet zondagmiddag te melden dat de 33-jarige middenvelder in het gezelschap van zijn familie en zaakwaarnemer Guido Albers is gesignaleerd op luchthaven Schiphol, waarvandaan Sneijder naar de Côte d'Azur zal vliegen om de laatste plooien met de Franse club glad te strijken.

Sneijder zal een contract voor één seizoen ondertekenen. In eerste instantie leek de deal nog af te ketsen, maar trainer Lucien Favre van Nice zou de recordinternational van het Nederlands elftal in een persoonlijk gesprek toch hebben weten te overtuigen zijn carrière in de Allianz Riviera te vervolgen. Sneijder is transfervrij, nadat zijn contract bij Galatasaray vorige maand ontbonden werd.

Medio augustus wacht voor Nice het tweeluik met Napoli in de laatste voorronde van de Champions League. Les Aiglons beleefden zaterdagavond een teleurstellende seizoensouverture in de Ligue 1: AS Saint-Étienne bleek door een doelpunt van Jonathan Bamba met 1-0 te sterk.