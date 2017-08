Bosz ontgoocheld na mislopen prijs: ‘We stonden drie keer op voorsprong’

Peter Bosz heeft een flinke kater overgehouden aan zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Borussia Dortmund. De deze zomer van Ajax overgekomen oefenmeester zag zijn elftal zaterdagavond tegen Bayern München in het kader van de Duitse Super Cup tot tweemaal toe een voorsprong weggeven en uiteindelijk in de beslissende strafschoppenserie aan het kortste eind trekken.

"Een coach is nooit tevreden, ik in elk geval niet", vertelt Bosz op het digitale thuis van die Borussen. Nadat Robert Lewandowski de openingstreffer van Christian Pulisic ongedaan had gemaakt, leek Pierre-Emerick Aubameyang Dortmund halverwege de tweede helft de zege te bezorgen met een fraai doelpunt. In de absolute slotfase ging het echter toch nog mis voor Bosz en consorten, doordat Lukasz Piszczek het leder op ongelukkige wijze in eigen doel werkte.

"Als je twee minuten voor tijd met 2-1 voorstaat, dan moet je de wedstrijd gewoon winnen", vervolgt de coach. "Dat hebben we echter niet gedaan. We stonden drie keer op voorsprong, zelfs in de strafschoppenserie. We zijn dan ook teleurgesteld over de afloop." Bosz neemt het volgende week zaterdag met zijn team op tegen de amateurs van FC Rielasingen-Arlen in het Duitse bekertoernooi, waarna een week later de seizoensouverture in de Bundesliga wacht tegen VfL Wolfsburg.