‘Arsenal stalt toptalent opnieuw in Nederland: ‘Dat is hun beslissing’’

Kelechi Nwakali maakte vorig seizoen op huurbasis indruk bij MVV Maastricht in de Jupiler League en de kans bestaat dat de Nigeriaanse jeugdinternational volgend seizoen opnieuw op de Nederlandse velden te bewonderen zal zijn. Emeka Amajiriaku, die in het verleden met Nwakali samenwerkte, stelt namelijk dat hij binnenkort uitgeleend zal worden aan VVV-Venlo.

“Hij zal in het nieuwe seizoen voor VVV spelen, dat is de beslissing van Arsenal”, legt de directeur van de Nigeriaanse ASJ Academy uit in gesprek met SCORE Nigeria. De promovendus lijkt Nwakali voor één seizoen te gaan huren en troeft daarmee onder andere Excelsior, FC Twente, SC Freiburg en TSG Hoffenheim af. Die clubs hadden naar verluidt eveneens belangstelling in de tijdelijke komst van de middenvelder.

Nwakali maakt sinds augustus 2016 deel uit van de jeugdopleiding en werd vrijwel meteen na zijn komst naar Limburg gestuurd, waar hij vorig seizoen een prima indruk maakte. De middenvelder kwam in 29 competitiewedstrijden tot 2 doelpunten. De negentienjarige Nigeriaan heeft bij the Gunners nog een contract tot medio 2021 en wordt omdat hij niet in aanmerking komt voor een werkvergunning in Engeland volgend seizoen hoe dan ook verhuurd.