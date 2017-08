Lens zet kwaad bloed met video: ‘De waarheid doet soms pijn’

Jeremain Lens rondde zondag een bijzonder gevoelige transfer af. De Oranje-international ondertekende een contract met Besiktas en haalde daarmee de woede van de supporters van Fenerbahçe op de hals. Lens verdedigde het afgelopen seizoen immers nog op huurbasis de clubkleuren van De Gele Kanaries, maar lijkt zich zelf van geen kwaad bewust.

De flankspeler gaf recentelijk nog te kennen graag opnieuw aan de slag te gaan in het Sükrü Saracoglu Stadion, nadat Fenerbahçe hem de afgelopen voetbaljaargang gehuurd had van Sunderland. Een aanbieding bleef echter uit, zo claimt Lens in een video van 90/24 Sports. "Mijn ambitie is om op het hoogste niveau te spelen. Het is tijd om verder te gaan. Besiktas is de club die me een aanbieding heeft gedaan. De waarheid doet soms pijn", aldus de geboren Amsterdammer. Besiktas huurt Lens naar verluidt voor één seizoen en kan hem daarna voor een bedrag van 4,5 miljoen euro definitief inlijven.

De lezing van Lens wordt overigens betwist door Fenerbahçe-voorzitter Aziz Yildirim. "Lens verlangde een jaarsalaris van 4,2 miljoen euro. We hebben hem een aanbod gedaan van 2,7 miljoen euro per jaar", zegt de beleidsbepaler tegen NTV Spor. "Vervolgens heeft hij zijn jawoord gegeven aan Besiktas voor een jaarsalaris van 2,2 miljoen euro."