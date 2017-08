Manchester City aangewezen als titelfavoriet: ‘Op papier de sterkste selectie’

Manchester City spendeerde deze zomer tot dusver al 241 miljoen euro op de transfermarkt en lijkt nog niet klaar te zijn. Na een seizoen zonder prijzen moeten the Citizens komend seizoen weer eremetaal in de wacht slepen. Owen Hargreaves denkt dat de ploeg van manager Josep Guardiola de grootste kanshebber is om de Premier League te winnen.

Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo en Douglas Luiz werden reeds door Manchester City binnengehaald. “Op papier hebben ze absoluut de sterkste selectie. Voor mij zijn ze favoriet om kampioen te worden”, zegt Hargreaves op de website van de Premier League. “Daaronder kan er van alles gebeuren, die clubs zijn allemaal aan elkaar gewaagd.”

“Chelsea was vorig seizoen verreweg het sterkste. Het verrast me dat Tottenham Hotspur verder geen aankopen heeft gedaan”, vervolgt de oud-middenvelder van Bayern München en Manchester United en Manchester City. “Ze hoeven nog maar een hele kleine stap te zetten naar de titel, maar moeten wel een speler als Gareth Bale erbij hebben om die stap te kunnen zetten. Ik denk dat Manchester United met José Mourinho ook een belangrijke rol zal gaan spelen.”