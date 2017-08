Klaassen: ‘Het Ajax-spel kan juist zijn, maar je moet je ook aan kunnen passen’

Davy Klaassen baalt nog altijd van de verloren Europa League-finale tegen Manchester United. Ajax kreeg vorig jaar veel complimenten voor het spel, maar volgens de middenvelder van Everton hebben de Amsterdammers daar helemaal niets aan. “Voor mij is winnen het allerbelangrijkste”, zegt Klaassen in gesprek met de Daily Telegraph.

“Je wint niets met complimenten. Het spel van Ajax kan de juiste weg naar winst zijn, maar je moet je ook aan kunnen passen. In Nederland wil iedereen mooi voetbal spelen. Ik ben niet iemand die zegt: dit moet altijd de manier zijn, er is maar één manier”, stelt Klaassen, die deze zomer de overstap naar Everton maakte. Hij constateert dat het voetbal van Ajax er niet uitkwam in de finale tegen Manchester United.

“De wedstrijd tegen Manchester United was anders. Dat was een ander type voetbal. Het niveau van de United-spelers was veel hoger”, bikt de voormalig aanvoerder van Ajax terug op de met 0-2 verloren Europa League-finale. “United deed wat het beste was om ons te bespelen. Dat werkte. Ze scoorden twee gelukkige goals, maar op het moment dat zij vooruit waren, moesten wij achter ze aan. Ons team was fysiek niet sterk genoeg, en dat maakte een verschil.”

Klaassen hoopt zich in Engeland te ontwikkelen tot leider van Oranje. “Het Nederlandse voetbal heeft het lastig op dit moment. We hebben het EK gemist en spelers als Wesley Sneijder en Robin van Persie worden ouder. Het is dus aan de nieuwe generatie om het stokje over te nemen en ik zie mezelf als een van de spelers die het moet gaan doen.”