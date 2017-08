‘Franse grootmacht heeft Vincent Janssen op verlanglijstje staan’

Olympique Marseille pikte deze zomer Valère Germain al op bij AS Monaco, maar de Fransman is als het aan les Olympiens ligt niet de enige aanvallende versterking van de huidige transferperiode. De club uit Zuid-Frankrijk is nog op zoek naar een extra spits en zou weleens bij Vincent Janssen uit kunnen komen.

L’Équipe weet namelijk te melden dat trainer Andoni Zubizarreta zijn zinnen heeft gezet op de komst van de Oranje-international. Janssen werd vorig jaar voor 22 miljoen euro door Tottenham Hotspur opgepikt bij AZ, maar zijn eerste jaar in Engeland werd geen onverdeeld succes. De Nederlander kwam in zijn debuutseizoen tot slechts vier doelpunten, waarvan het merendeel strafschoppen waren.

Janssen is overigens niet de enige spits die op de nominatie staat om de overstap te maken naar Marseille. De Fransen dromen nog steeds over de komst van Olivier Giroud, terwijl ook Stevan Jovetic, Carlos Bacca, Nikola Kalinic, Moussa Dembélé en Wilfried Bony op het lijstje staan. Janssen gaf in een eerder stadium overigens al aan dit seizoen voor zijn kans te willen gaan in Londen.