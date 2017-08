Milan sluit onderhandelingen met Raiola niet uit: ‘Weten dat het moeilijk is’

In de zoektocht naar een nieuwe spits is AC Milan bij Zlatan Ibrahimovic terechtgekomen. Volgens Tuttosport komt de terugkeer van de Zweedse spits steeds dichterbij. I Rossoneri zullen dan wel weer moeten gaan onderhandelen met Mino Raiola, die sinds de onderhandelingen over de contractverlenging van Gianluigi Donnarumma geen graag geziene gast is in San Siro.

Desondanks heeft Massimiliano Mirabelli, sportief directeur bij AC Milan, er geen problemen mee om weer met de zaakwaarnemer rond de tafel te gaan. “Raiola is een van de machtigste zaakwaarnemers ter wereld. We hebben tegenover elkaar gestaan tijdens de onderhandelingen over de contractverlenging van Donnarumma”, bekent Mirabelli in het programma La Domenica Sportiva van Rai Sport.

“We weten hoe moeilijk het is om met hem om de tafel te gaan om te onderhandelen over zijn spelers. Tegelijkertijd weet hij hoe moeilijk het is om met ons te onderhandelen”, vervolgt de sportief directeur van i Rossoneri. “Ik kan niet uitsluiten dat we ons gaan melden voor een cliënt van Raiola.”

Ibrahimovic zit nog altijd zonder club, nadat zijn contract bij Manchester United afliep. Voorlopig is hij nog herstellende van een zware knieblessure, waardoor de spits waarschijnlijk in december weer wedstrijdfit zal zijn. Ibrahimovic wordt ook gelinkt aan een langer verblijf bij Manchester United of een transfer naar de Verenigde Staten. Overigens is de Zweed niet de enige spits die op het verlanglijstje van AC Milan staat. Ook Pierre-Emerick Aubameyang, Andrea Belotti, Diego Costa, Nikola Kalinic en Radamel Falcao bevinden zich op de radar bij i Rossoneri.