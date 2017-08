‘Barcelona kijkt naar Paris Saint-Germain voor opvolger Neymar’

Julian Draxler heeft er door de recordtransfer van Neymar een geduchte concurrent bij gekregen op de linkervleugel en de kans bestaat dat de Duitser deze zomer nog vertrekt bij Paris Saint-Germain. Terwijl Neymar de route van Barcelona naar Parijs nam, zou Draxler weleens de omgekeerde weg af kunnen gaan leggen. BILD meldt namelijk dat Barça wel wat zou zien in de komst van de Confederations Cup-winnaar.

Draxlers zaakwaarnemer Roger Wittmann is inmiddels al op de luchthaven van de Catalaanse hoofdstad gesignaleerd en zou de eerste gesprekken inmiddels hebben gevoerd met de clubleiding van de Spaanse grootmacht. PSG nam Draxler slechts een halfjaar geleden voor veertig miljoen euro en lijkt in ieder geval dat bedrag terug te willen zien voor de Duits international.

Als Draxler inderdaad naar Barcelona gaat, worden de Catalanen zijn vierde werkgever in het profvoetbal. De linksbuiten, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, speelde eerder voor VfL Wolfsburg en Schalke 04, de club waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Met die Knappen won hij in het seizoen 2010/11 de DFB-Pokal en de Duitse Supercup in het daaropvolgende jaar, terwijl hij afgelopen seizoen met PSG de Coupe de France en de Coupe de la Ligue in zijn prijzenkast mocht zetten.

Naast Draxler zou ook Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund in beeld zijn om de vrijgekomen positie in de aanval van Barcelona op te vullen. Andere kandidaten die veelvuldig worden genoemd zijn onder meer Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, Paulo Dybala en Kylian Mbappé. Voor alle vijf zal er echter waarschijnlijk forser in de buidel moeten worden getast dan voor de komst van Draxler.