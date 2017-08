‘Sparta troeft Championship-clubs af en huurt linksback van Arsenal’

Cohen Bramall is komend seizoen waarschijnlijk in de Eredivisie te bewonderen. Volgens Engelse media heeft Sparta Rotterdam de beste papieren om de veelbelovende linkerverdediger tijdelijk over te nemen van Arsenal. De 21-jarige Bramall draaide in de voorbereiding nog mee bij het eerste elftal van the Gunners.

In eerste instantie zou Bramall de tweede linksback worden achter aanwinst Sead Kolasinac. Nacho Monreal en Kieran Gibbs zouden dan vertrekken bij Arsenal, maar Wenger heeft besloten om eerstgenoemde toch nog een jaar in Londen te houden. De Franse manager wil echter ook dat Bramall komend seizoen regelmatig aan spelen toekomt en heeft daarom besloten om hem te verhuren.

Diverse clubs uit de Championship zouden Bramall graag willen huren, maar Wenger heeft bij Sparta het juiste gevoel gekregen. De linkerverdediger staat sinds januari onder contract bij Arsenal, nadat hij indruk had gemaakt tijdens zijn proefperiode. Het verhaal van Bramall ging de wereld over. De linkerverdediger speelde voor Hednesford Town, op het zevende niveau in Engeland, en werkte in een autofabriek. Eind december kreeg hij te horen dat hij niet meer nodig was bij de fabriek.

“Ik moest snel iets anders zien te vinden, want ik had geld nodig”, zei Bramall tegenover Sky Sports. “Toen ik in de auto zat, kreeg ik een telefoontje dat ik op stage mocht bij Arsenal. Ik werd helemaal gek. Toen ik hoorde dat hij het serieus meende, heb ik zo snel mogelijk mijn spullen gepakt en ben ik richting Londen gegaan. Hopelijk mag ik daarna tijdens de voorbereiding mee en kan ik doorbreken in het eerste elftal. Of ik het werk in de fabriek ga missen? Ik vond het eigenlijk best leuk, maar dit is een droom die uitkomt.”