‘Feyenoord stalt overbodig talent komend seizoen bij FC Dordrecht’

Gustavo Hamer staat op het punt om Feyenoord tijdelijk in te ruilen voor FC Dordrecht, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft de twintigjarige rechterverdediger dit seizoen nog niet nodig en laat hem dus liever ervaring opdoen als basisspeler in de Jupiler League.

Van Bronckhorst heeft voorlopig met Kevin Diks slechts één rechtsback, omdat Bart Nieuwkoop nog geblesseerd is. In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse, die na strafschoppen gewonnen werd, viel Sofyan Amrabat in als rechterverdediger. Daarmee kreeg Amrabat op die positie de voorkeur boven Hamer, die ook op de reservebank zat. Daarnaast kan ook Sven van Beek, momenteel nog altijd geblesseerd, als rechtsback uit de voeten.

Het lijkt er dus niet op dat Hamer dit seizoen veel aan spelen zou zijn toegekomen bij de Rotterdammers. Hij maakte vorig seizoen in de uitwedstrijd tegen Ajax zijn debuut in de hoofdmacht van de Rotterdammers, toen hij één minuut voor tijd als rechtsback in het veld kwam. De wedstrijd erna, tegen Go Ahead Eagles, viel Hamer in als middenvelder. De jeugdinternational speelde in de jeugd als middenvelder, maar wordt bij het eerste elftal meer gezien als rechtsback.