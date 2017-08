Aubameyang erkent interesse: ‘Het is veel geld dat je aangeboden krijgt’

Borussia Dortmund wil Pierre-Emerick Aubameyang deze zomer niet meer kwijt en sloot onlangs ook uit dat de aanvaller in januari zal vertrekken. De Gabonees international is daar zelf minder zeker over. "Niemand kan zeggen wat de toekomst zal brengen", zo vertelt Aubameyang zondag in gesprek met Welt am Sonntag.

Aubameyang sprak deze zomer met de directie van Borussia Dortmund over een eventueel vertrek. "Ik heb aangegeven wat mijn standpunt was. Dat ik wellicht nog iets anders wilde proberen. Het waren open en eerlijke gesprekken met Michael Zorc en Hans-Joachim Watzke", vertelt de aanvaller over het contact met de respectievelijk technisch directeur en algemeen directeur van die Borussen.

Aubameyang erkent dat hij een financieel aantrekkelijke aanbieding uit China onder ogen kreeg. "Het is toch normaal dat je daarover nadenkt, het is veel geld dat je aangeboden krijgt. Maar geen enkele club met interesse slaagde erin om een transfer te bewerkstelligen." Dat hij nu voorlopig in Dortmund moet blijven, is geen straf. "Ik blijf hier heel graag. Ik voel mij bij Borussia Dortmund absoluut thuis."

Aubameyang hoopt de landstitel met Borussia Dortmund te winnen, al weet hij dat het wederom zwaar zal worden. "Het is nu eenmaal een feit dat Bayern München meer potentie heeft dan alle andere clubs in Duitsland. Maar ik denk positief. Ik ga niet zeggen dat we kampioen gaan worden, maar we kunnen het wel proberen."