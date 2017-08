City-aanwinst hoopt op Mbappé: ‘Het zou geweldig zijn als hij hierheen komt'

Benjamin Mendy en Bernardo Silva maakten deze zomer samen de overstap van AS Monaco naar Manchester City. Als het aan Silva ligt, kapen the Citizens deze zomer nog een speler weg bij de Monegasken. De Portugees zou Kylian Mbappé graag als ploeggenoot willen verwelkomen in Engeland.

“Ik heb niet met Mbappé gesproken, maar hij is een geweldige speler. Het zou geweldig zijn als hij hierheen komt, je weet het maar nooit. Maar Manchester City moet hierover beslissen”, zegt Silva in gesprek met Sky Sports. “Hij kan een absolute superster worden. Sterker nog, hij is al een beetje een superster. Hij is een geweldige speler om mee samen te spelen, omdat hij heel intelligent is met zijn bewegingen.”

“Het is als middenvelder perfect om iemand als Mbappé in je team te hebben. Hij is snel, slim en een goede afmaker”, vervolgt de Portugese aanwinst van Manchester City. “Het is idioot als je bedenkt dat hij pas achttien jaar oud is. Hij kan absoluut de beste speler ter wereld worden.”

Silva werd door the Citizens voor vijftig miljoen euro losgeweekt bij AS Monaco. In zijn spoor vertrok ook Mendy naar Manchester City. “Het is fantastisch dat we samen in Manchester zijn. Ik vond hem een geweldige speler om mee samen te spelen vorig seizoen en ik hoop dat we hier ook mooie dingen kunnen bereiken. Eerlijk gezegd hoopte ik al dat hij zou volgen naar Manchester City. Ik zei: kom op Mendy, kom met me mee. Hij kan dit team echt helpen, hij is een uitstekende speler.”