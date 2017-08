Chelsea kan Real Madrid aan Kylian Mbappé helpen

Barcelona is niet langer geïnteresseerd in Paulinho en heeft zijn aandacht nu verlegd naar Jean Michaël Seri. Ook Arsenal en Tottenham Hotspur zijn gecharmeerd van de kwaliteiten van de middenvelder van OGC Nice. (Mundo Deportivo)

Paris Saint-Germain kan Jesé Rodriguez aan Fiorentina slijten. De club uit Florence acht Emre Mor niet langer haalbaar en wil derhalve tien miljoen euro voor de in Parijs overbodige aanvaller uit Spanje betalen. (Sky Italia)

Manchester United en Chelsea willen de transferclausule van Sergi Roberto bij Barcelona, van veertig miljoen euro, betalen. Het is maar de vraag of de Spanjaard onder Ernesto Valverde net zo veel aan spelen toekomt als onder Luis Enrique. (Sport)