Berghuis kraakt videoref: ‘De charme van het voetbal verdwijnt zo’

Feyenoord won zaterdagavond de Johan Cruijff Schaal door Vitesse na strafschoppen te verslaan. Na negentig minuten spelen waren beide ploegen blijven steken op een 1-1 gelijkspel. De gelijkmaker van de Arnhemmers deed het nodige stof opwaaien, omdat die tot stand kwam dankzij de videoref.

Scheidsrechter Danny Makkelie floot in eerste instantie niet voor een overtreding van Karim El Ahmadi op Tim Matavz. Het spel ging door en Nicolai Jörgensen leek aan de andere kant voor 2-0 te zorgen. Die treffer werd geannuleerd wegens buitenspel, waarna Makkelie zich tot de videoref wendde. Na enkele minuten kwam hij tot de conclusie dat hij Vitesse een strafschop moest toekennen, die door Alexander Büttner benut werd.

“Ik vind dat het weinig met voetbal heeft te maken”, zegt Feyenoorder Steven Berghuis in gesprek met Metro. “Ik had het er net met Renato Tapia over en we kwamen tot de conclusie dat op deze manier de charme van het voetbal verdwijnt. Nu lijkt het meer op een spelletje op de PlayStation. Fouten maken hoort er nu eenmaal bij, ook door scheidsrechters. Dat is menselijk.”

Ploeggenoot Jens Toornstra was het niet helemaal met Berghuis eens. “Uiteindelijk is dit de eerlijkste manier”, stelt de middenvelder, die zaterdagavond de fraaie openingstreffer verzorgde in het duel met Vitesse. “Het kan wel zijn dat de charme er dan een beetje vanaf gaat, maar je wilt toch op faire wijze een wedstrijd winnen?”