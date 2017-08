Verratti erkent: ‘Er speelde iets met Barcelona, maar dat was het dan ook’

Marco Verratti werd deze zomer wekenlang met Barcelona in verband gebracht. Paris Saint-Germain wilde de 24-jarige middenvelder echter niet kwijt en de Catalanen zagen zich dan ook genoodzaakt om hun pogingen te staken. De Italiaans international erkent zelf dat hij belangstelling uit het Camp Nou genoot.

"Er speelde iets met Barcelona, ja. Maar dat was het dan ook", zo verzekert Verratti. "Er zijn geen onderhandelingen geweest. Ik koos ervoor om dezelfde weg te bewandelen en daar ben ik blij mee. Of de komst van Neymar van invloed is geweest op mijn beslissing? Nee, daar was ik al eerder over uit. Ik wist toen niet dat Neymar hierheen zou komen."

Franse media verzekeren dat PSG achter de schermen bezig is met een nieuw voorstel voor Verratti, die in de zomer van 2012 voor twaalf miljoen euro van Pescara overkwam. Sindsdien zette de middenvelder zijn handtekening onder liefst vier contracten. Zo werd zijn contract vorig jaar zowel in februari als augustus verbeterd. De huidige contractuele samenwerking tussen club en speler loopt medio 2021 ten einde.