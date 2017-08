Makkelie: ‘Nooit leuk als je door de video ref naar het scherm wordt gestuurd'

Een hoofdrol zaterdagavond in de strijd om de Johan Cruijff Schaal was weggelegd voor de videoref en scheidsrechter Danny Makkelie. De scheidsrechter betreurt het dat het bij de supporters niet duidelijk was welke situatie werd beoordeeld; de charge van Karim El Ahmadi op Tim Matavz of de wegens buitenspel afgekeurde treffer van Nicolai Jörgensen.