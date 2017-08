Besiktas maakt ook komst van Jeremain Lens op originele wijze bekend

Jeremain Lens mag zich speler van Besiktas noemen. De regerend landskampioen van Turkije maakte in de nacht van zaterdag op zondag via een originele aankondiging via Twitter de komst van de 29-jarige aanvaller officieel. De Süper Lig-club deed dat eerder al bij Álvaro Negredo, die dit keer een rol speelt in de video over Lens. Over de transfervoorwaarden en de duur van het contract zijn vooralsnog geen mededelingen gedaan.

Bij de kampioen van het afgelopen Süper Lig-seizoen wordt Lens teamgenoot van onder meer Ryan Babel, Oguzhan Özyakup en Aras Özbiliz. Lens komt over van Sunderland, dat het afgelopen seizoen degradeerde uit de Premier League. Ook Fenerbahçe was in de race om Lens definitief in te lijven en een nieuw verblijf bij de Gele Kanaries leek wederom een goede optie voor de Nederlander. De keuze is echter op Besiktas gevallen.

In het afgelopen seizoen scoorde Lens vier keer in de Turkse competitie en leverde hij elf assists. In 2013 liet Lens na AZ, NEC en PSV de Nederlandse velden achter zich en koos hij voor Dynamo Kiev. Daarna werd hij voor 11,5 miljoen euro naar Sunderland gehaald, waar hij werd herenigd met Dick Advocaat. Bij Fenerbahçe werkte Lens ook al samen met de huidige bondscoach van Oranje.