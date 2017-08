Fans van Feyenoord joelen nieuweling uit: ‘Dat is aan de supporters’

Kevin Diks maakte zaterdag zijn officiële debuut voor Feyenoord. De van Fiorentina gehuurde rechterverdediger speelde in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Vitesse echter niet zijn beste wedstrijd, zo erkent hij ook zelf.

"Ik heb geen Kuipvrees. Het is een beetje slordig hier en daar, maar het komt wel goed", zo verzekerde Diks in gesprek met Voetbal Inside. "Het gaat steeds beter. Ik ken Steven Berghuis al goed, maar ik hoop nog meer uit mijn krachten te halen. Het gaat steeds beter, maar in de tweede helft kon het team beter spelen en ik ook."

Diks werd dertien minuten voor tijd naar de kant gehaald, ten faveure van Sofyan Amrabat. In De Kuip klonk een voorzichtig applaus en er werd gejoeld. "Dat is aan de supporters, niet aan mij. Ik kijk naar mijn eigen spel. Als ik vind dat ik goed speel, is het goed. Ik praat met de trainer, dat is het belangrijkste. Als zij willen juichen als ik word gewisseld..."