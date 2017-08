Bendtner geeft waarschuwing af aan Ajax met dubbelslag

Rosenborg BK lijkt met een goed gevoel toe te kunnen werken naar het tweeluik met Ajax in de laatste voorronde van de Europa League. De koploper van de Noorse competitie had zaterdagavond in eigen huis geen kind aan Kristiansund BK: 4-1.

Nicklas Bendtner deed van zich spreken. De ex-spits van onder meer Arsenal tekende op slag van rust voor de 2-0, nadat Pål André Helland na dertien minuten spelen de score had geoepend namens Rosenborg. Daouda Bamba deed na de onderbreking nog wel wat terug, maar door treffers van Milan Jevtovic en opnieuw Bendtner liep de thuisploeg uiteindelijk uit naar een ruime overwinning.

Rosenborg verstevigt zodoende zijn koppositie in Noorwegen. Het team van Kåre Ingebrigtsen geniet na achttien competitiewedstrijden een voorsprong van acht punten op naaste achtervolger Sarpsborg 08, dat later dit weekend nog wel in actie komt. Het eerste duel met Ajax staat op 17 augustus op het programma in Amsterdam; de return volgt een week later.