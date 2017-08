Feyenoord blijft hopen op Van Persie: ‘Daar is nog geen streep door gezet’

Feyenoord kan met een goed gevoel toewerken naar de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen, volgende week zondag thuis tegen FC Twente. De landskampioen wist zaterdagavond tot grote tevredenheid van Giovanni van Bronckhorst de Johan Cruijff Schaal te veroveren ten koste van Vitesse.

Nadat beide ploegen na negentig minuten één doelpunt hadden gemaakt, trok Feyenoord in de aansluitende strafschoppenserie uiteindelijk aan het langste eind. "Als je een prijs kunt winnen dan moet je er vol voor gaan. Dat hebben we vandaag gedaan", vertelt de trainer van de Rotterdammers tegen FOX Sports. Van Bronckhorst zag zijn elftal uitstekend beginnen. Een sterk beginoffensief leidde al na zeven mintuten spelen tot de openingstreffer van Jens Toornstra.

"De eerste 20-25 minuten speelden we uitstekend", vervolgt de oefenmeester. "Uiteindelijk kun je in die fase de wedstrijd beslissen. Maar daarna werden we wat onrustig. Toen kon Vitesse ook gevaarlijk worden in de omschakeling", aldus Van Bronckhorst, die toegeeft nog op zoek te zijn naar aanvallende versterkingen. "We kijken of we eventueel nog een speler voor in de aanval kunnen halen. Iemand die vanaf de zijkant of achter de spits kan spelen. Robin van Persie? Daar is nog geen streep door gezet. Er wordt veel over geschreven, maar momenteel is er geen nieuws."

Brad Jones vervulde een heldenrol in De Kuip, door in de beslissende strafschoppenserie pogingen van Tim Matavz en Milot Rashica vanaf elf meter te keren. "Een goede manier om het seizoen te beginnen. Soms lukt het om een strafschop te stoppen. Als het lukt is dat heel fijn", reageert de Australiër, die door een blessure van concurrent Kenneth Vermeer de voetbaljaargang zal beginnen als eerder doelman van Feyenoord.