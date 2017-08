Depay en Tete starten nieuw seizoen met overtuigende thuisoverwinning

Olympique Lyon is het nieuwe Ligue 1-seizoen met een overwinning begonnen. Het team van Bruno Génésio was zaterdagavond voor eigen publiek met 4-0 te sterk voor RC Strasbourg. Memphis Depay verscheen aan het startsignaal en werd in de slotfase vervangen, terwijl Kenny Tete negentig minuten op de bank bleef. Nieuwkomer Mariano Diaz en Nabil Fekir waren met ieder twee treffers de smaakmakers aan de kant van L'OL.

Na dik twintig minuten spelen nam Olympique Lyon, dat ook met Marcelo en Bertrand Traoré aantrad, de leiding. Mariano ontving de bal van Depay en koos ervoor om vanaf een meter of achttien op doel te schieten. Bingourou Kamara had geen antwoord op de harde en lage inzet: 1-0. De van Real Madrid overgekomen aanvaller is daarmee de eerste speler sinds Lisandro López in 2009 die zijn eerste competitiewedstrijd voor L'OL opluistert met een doelpunt.

Rond een uur spelen gooide het team van Génésio de wedstrijd in het slot. In de 59e minuut werd Traoré door Pablo Martinez onderuit geschoffeld, waarna Nabir Fekir de toegekende elfmetertrap benutte. Twee minuten later profiteerde Mariano van gestuntel in de defensie van Strasbourg: 3-0. Fekir zette in de slotminuut de eindstand op het scorebord, na een uitstekende hakbal van Maxwell Cornet.