‘PSV dreigt Zoet kwijt te raken na tegenvaller voor De Boer’

Jeroen Zoet zet zijn loopbaan mogelijk voort in de Premier League. Volgens diverse Engelse media staat de doelman van PSV hoog op het verlanglijstje van Crystal Palace, dat in de negenvoudig Oranje-international een alternatief ziet voor Adrián van West Ham United.

Frank de Boer is nog altijd op zoek naar een nieuwe keeper en had zijn zinnen in eerste instantie gezet op de komst van Adrián. De Spanjaard is na de komst van Joe Hart uit op een vertrek bij West Ham United, maar lijkt de voorkeur te geven aan een transfer naar Newcastle United, waar hij kan gaan samenwerken met landgenoot Rafael Benítez.

Mocht Adrián onhaalbaar blijken, dan verlegt Crystal Palace zijn aandacht naar Zoet. De 26-jarige sluitpost ligt nog halverwege 2019 vast in het Philips Stadion. Zoet werd eerder deze zomer ook al in verband gebracht met onder meer Benfica en Napoli. PSV lijkt na de vroegtijdige eliminatie door NK Osijek in de Europa League gedwongen om een of meerdere spelers te verkopen, teneinde een gat van vijf miljoen euro in de begroting te dichten.