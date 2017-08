El Ahmadi schuldbewust na chaotische situatie: ‘Ik was het er mee eens’

Feyenoord wist de strijd om de Johan Cruijff Schaal met Vitesse zaterdagavond na strafschoppen in zijn voordeel te beslissen. De Rotterdammers waren in de eigen Kuip op voorsprong gekomen via Jens Toornstra en leken die voordelige marge na een uur spelen te verdubbelen via Nicolai Jörgensen. De videoscheidsrechter stak daar echter een stokje voor, omdat Karim El Ahmadi in aanloop naar het doelpunt een overtreding had begaan.

De overtreding van de Feyenoord-aanvoerder op Tim Matavz in het strafschopgebied van de landskampioen was in eerste instantie niet waargenomen door Danny Makkelie, waardoor Feyenoord in de tegenaanval de 2-0 kon scoren. Makkelie besloot echter de videoscheidsrechter te raadplegen. "Ik dacht dat hij dat ging doen om onze goal goed te keuren", vertelt El Ahmadi voor de camera van SBS6. "Toen ik hoorde dat het om het penaltymoment ging, wist ik hoe laat het was."

Alexander Büttner benutte het buitenkansje uiteindelijk en trok de stand zo gelijk. "Het was een terechte penalty", geeft de middenvelder van Feyenoord schuldbewust toe. "Ik raak hem gewoon en ik vind het goed dat dat meteen nagekeken kan worden. Ik was het er ook mee eens." Feyenoord wist na strafschoppen toch nog aan het langste eind te trekken. "Uiteindelijk zijn we vooral blij dat we hebben gewonnen. We hadden niet op strafschoppen geoefend, maar ik had er wel vertrouwen in dat Brad Jones ze zou pakken. Dit is een prijs die veel jongens nog niet hebben gewonnen. Het is lekker om het seizoen zo te beginnen", aldus El Ahmadi.