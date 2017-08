‘Southampton maakt middenvelder Juventus op één na duurste aankoop ooit’

De toekomst van Mario Lemina lijkt in de Premier League te liggen. Diverse Engelse media claimen zaterdagavond dat Southampton een akkoord heeft bereikt met Juventus over een transfer van de 23-jarige middenvelder. The Saints zouden daarmee onder andere Stoke City en West Ham United aftroeven.

Lemina zal maandag in Southampton arriveren om een medische keuring te ondergaan. Mocht die geen problemen opleveren, dan zal hij een meerderjarig contract ondertekenen. Met de transfer zou minimaal achttien miljoen euro gemoeid zijn; de international van Gabon zou daarmee de op één na duurste aankoop uit de clubhistorie van Southampton worden.

Lemina is sinds de zomer van 2015 actief voor Juventus, dat de rechtspoot eerst een seizoen huurde van Olympique Marseille en hem een jaar later voor een kleine tien miljoen definitief vastlegde. Tot een vaste waarde zou hij echter nimmer uitgroeien bij de Oude Dame: trainer Massimiliano Allegri maakte het afgelopen seizoen in de Serie A slechts negentien keer gebruik van Lemina, die daarin goed was voor één doelpunt.