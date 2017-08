Van Bronckhorst in illuster rijtje na derde hoofdprijs als trainer

Feyenoord wist zaterdagavond na strafschoppen de Johan Cruijff Schaal te winnen ten koste van Vitesse, nadat beide ploegen elkaar na negentig minuten in evenwicht hadden gehouden. Het betekende de derde nationale prijs voor Giovanni van Bronckhorst als trainer en daarmee voegt de geboren Rotterdammer zich in een illuster rijtje.

Van Bronckhorst staat sinds het seizoen 2015/16 aan het roer bij Feyenoord en heeft nu naast de landstitel en de KNVB Beker ook de Johan Cruijff Schaal op zijn palmares prijken. De geboren Rotterdammer is na Louis van Gaal, Dick Advocaat, Ronald Koeman, Guus Hiddink en Phillip Cocu pas de zesde trainer die dat heeft weten te presteren.

Van Bronckhorst wist als speler uit de drie mogelijke hoofdprijzen alleen de KVNB Beker te winnen, in het seizoen 1994/95 met Feyenoord. De oud-international zag zijn ploeg zondag in de eigen Kuip na strafschoppen aan het langste eind trekken, nadat Alexander Büttner de openingstreffer van Jens Toornstra in de reguliere speeltijd onschadelijk had gemaakt.