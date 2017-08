‘Ik zou Diego Costa graag voor zes maanden bij Liverpool zien’

Liverpool lijkt momenteel voldoende opties te hebben in de aanvalslinie, maar volgens Phil Thompson doet de club er goed aan zijn ogen open te houden voor eventuele buitenkansjes. De oud-verdediger hoopt dat Diego Costa middels een merkwaardige constructie de overstap zal maken naar Anfield.

Diego Costa zou op het punt staan Chelsea te verruilen voor Atlético Madrid, maar de Spaanse grootmacht zal vanwege een transferban die het opgelegd heeft gekregen van de FIFA dan tot januari geen gebruik kunnen maken van de spits. Atlético zou ervoor kunnen kiezen de geboren Braziliaan een half jaar alleen te laten meetrainen, maar Thompson denkt dat alle partijen meer plezier zouden hebben aan een verhuur van Diego Costa.

"Zou het geen droom zijn? Ik zou hem graag voor zes maanden bij Liverpool zien", vertelt hij in gesprek met de Irish Examiner. "Volgens mij was Liverpool drie jaar geleden al eens geïnteresseerd in Diego Costa en heeft het toen een bod van 22 miljoen euro uitgebracht op hem. Die transfer heeft nooit doorgang gevonden. Een aanval met Diego Costa en Luis Suárez had iedere verdediging angst ingeboezemd."

Ofschoon Diego Costa nog altijd op de loonlijst staat bij Chelsea, lijkt een langer verblijf op Stamford Bridge uitgesloten. Manager Antonio Conte heeft reeds aangegeven dat de midvoor niet meer voorkomt in zijn plannen en speelde met het aantrekken van Álvaro Morata al in op diens vertrek. "Zal Morata even effectief blijken te zijn in de Premier League?", vraagt Thompson zich af. "Het maakte bij Diego Costa niet uit of je nou tegen Hull City speelde of tegen Manchester United; je wist wat hij te bieden had."