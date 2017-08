AS Monaco test Arsenal met bod van 50 miljoen

Danny Drinkwater gaat Leicester City op korte termijn laten weten dat hij wil vertrekken. De middenvelder staat in de belangstelling van Chelsea en ziet een overstap naar the Blues wel zitten. (Daily Mirror)

De toekomst van Serge Aurier ligt mogelijk toch in de Premier League, maar niet bij Manchester United. Chelsea heeft bij Paris Saint-Germain geïnformeerd naar de verdediger. (Manchester Evening News)

(The Sun)