‘Barcelona telt 32 miljoen euro neer voor Spaans international’

Barcelona is volgens Marca dicht bij de komst van Iñigo Martínez. De sportkrant meldt zaterdagmiddag dat de Catalaanse club op het punt staat de transferclausule in het contract van de 26-jarige centrumverdediger van Real Sociedad te activeren.

Martínez zal in dat geval voor 32 miljoen euro de overstap maken naar Camp Nou, mits hij er zelf ook uitkomt met de club. Hij stroomde door uit de jeugdopleiding van Real Sociedad en maakte in augustus 2011 zijn debuut in de Spaanse competitie. Sindsdien speelde de stopper 224 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Basken, waarin hij goed was voor 17 doelpunten. De afgelopen voetbaljaargang kwam hij tot 34 competitieduels in LaLiga.

Bij Barcelona zal Martínez de concurrentiestrijd aan moeten gaan met onder anderen Gerard Piqué en Samuel Umtiti, terwijl ook Thomas Vermaelen en de jonge Marlon opties zijn voor trainer Ernesto Valverde in het hart van de defensie. Zijn contract bij Real Sociedad loopt nog vier jaar door, maar de viervoudig Spaans international kan vanwege de speciale clausule in die verbintenis dus voor 32 miljoen euro opgepikt worden.