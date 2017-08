KNVB trekt proef met videoscheidsrechter komend seizoen door

Scheidsrechters krijgen ook komend seizoen de mogelijkheid hun beslissingen in het toernooi om de KNVB Beker te controleren aan de hand van videobeelden. De voetbalbond laat zaterdagmiddag weten dat de proef de afgelopen voetbaljaargang uitstekend is bevallen en in het nieuwe seizoen doorgetrokken zal worden.

In de Eredivisie zal de videoscheidsrechter voorlopig nog niet geïntroduceerd worden. "Als KNVB hebben wij er bewust voor gekozen om dit seizoen nog intensief te testen in ons bekertoernooi", aldus operationeel directeur Gijs de Jong van de voetbalbond. "Wat er de komende seizoenen nog staat te gebeuren op dit gebied is nog even afwachten. Dit hangt af van onze bevindingen, de bevindingen van de IFAB, maar ook van financiering.”

In onder andere Italië, Duitsland en Portugal zal de videoscheidsrechter ook in de nationale competitie ter beschikking staan aan de arbiters. De KNVB heeft er dus voor gekozen in de Eredivisie nog geen gebruik te maken van het hulpmiddel. "Wij zijn in ieder geval erg blij met deze ontwikkeling", vervolgt De Jong. "Iedereen wil dat het voetbal nog eerlijker wordt en videoarbitrage zorgt hiervoor."