Neymar blikt terug op beruchte foto: ‘Ik zei dat hij het niet moest doen’

Neymar vroeg Gerard Piqué twee weken geleden om de foto van hen niet op sociale media te plaatsen. De verdediger van Barcelona voegde de tekst 'Se queda', ofwel 'Hij blijft' toe aan de tekst, waardoor de supporters van de club goede hoop hadden op een langer verblijf van Neymar. Donderdag vertrok hij alsnog naar Paris Saint-Germain.

Neymar, die zaterdagmiddag wordt voorgesteld in het Parc des Princes, had gewild dat Piqué het niet had gedaan. "We speelden die dag geen wedstrijd. We zaten samen aan de lunch toen hij de foto maakte. We hadden gewoon plezier. Ik zei dat hij het niet moest plaatsen, omdat ik er nog niet uit was. Ik had de knoop nog niet doorgehakt, er ging ontzettend veel door mijn hoofd."

In gesprek met ESPN vertelt de Braziliaan dat het een 'heel moeilijke beslissing' was om Barcelona te verlaten, en dat hij vrijdag pas het definitieve besluit nam. "Het was slechts een foto. Hij wilde een dolletje uithalen en zijn gevoel verwoorden. Dat respecteer ik. Hij is een goede vriend van me in de voetballerij en ik hoop dat het hem goed zal gaan."