‘Manchester United grijpt toch mis; Perisic tekent verbeterd contract in Milaan’

Manchester United gaat toch naast Ivan Perisic grijpen, zo weet Mediaset zaterdag te melden. De transfer van de vleugelaanvaller leek in kannen en kruiken, maar Internazionale gaat het contract van Perisic openbreken. I Nerazzurri bieden de Kroaat een jaarsalaris van zes miljoen euro.

Het is vooralsnog niet duidelijk of Perisic nu ook langer vastligt bij Internazionale, of dat alleen de voorwaarden zijn verbeterd. De huidige verbintenis van de vleugelaanvaller in Milaan loopt nog tot medio 2020. Het kan op zijn minst opvallend genoemd worden dat Perisic toch bij Internazionale wil blijven, want hij had zijn zinnen gezet op een transfer naar de Premier League.

Manchester United en Perisic zouden afgelopen weken zelfs al een persoonlijk akkoord hebben bereikt. Op dat moment waren the Red Devils er nog niet uit met Internazionale. De onderhandelingen met de Italianen verliepen erg moeizaam, maar er leek toch schot in de zaak te zitten. Toen Manchester United niet meer met een verbeterd bod op de proppen kwam, besloot Internazionale zelf actie te ondernemen om het contract van Perisic te verlengen.

Perisic speelt sinds 2015 voor Internazionale. In zeventig duels kwam hij tot achttien doelpunten voor Inter. Daarvoor speelde Perisic in België voor Roeselare en Club Brugge, waarna hij in 2011 verkaste naar Borussia Dortmund. Bovendien verdedigde hij 57 keer het shirt van Kroatië.