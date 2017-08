Sierhuis hoopt op snel Ajax-debuut: ‘Eén van mijn doelen dit seizoen’

Kaj Sierhuis maakte vorig seizoen zijn debuut in het betaalde voetbal bij Jong Ajax. De negentienjarige spits maakte reeds vier doelpunten in de Jupiler League en hoopt zo snel mogelijk zijn eerste minuten in het eerste elftal van de Amsterdammers te kunnen maken, zo zegt hij tegenover FC Afkicken.

“Ik hoop dit jaar mijn debuut te maken. Ik moet toegeven dat het één van mijn doelen is dit seizoen. Alleen is het nu eerst prioriteit dat ik weer helemaal fit word. Dan moet het gebeuren”, zegt Sierhuis, die afgelopen seizoen zijn wedstrijden vooral in de Onder-19 van de Amsterdammers speelde. De laatste tijd kampte de spits met enkele kleine blessures.

Sinds 2009 speelt Sierhuis in de jeugdopleiding van Ajax. Afgelopen seizoen baarde hij opzien met een schitterend doelpunt in de Youth League tegen Breidablik Onder-19. In november maakte de spits onder Marcel Keizer zijn debuut voor Jong Ajax, in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Telstar.