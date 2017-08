Fraser haalt uit: ‘Minder hypocriet dat mensen die de clubs moeten leiden'

Henk Fraser hoopt Vitesse zaterdagavond naar de tweede prijs uit de clubgeschiedenis te loodsen. Ruim drie maanden na de gewonnen bekerfinale wacht in De Kuip de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Waar er voorafgaand de bekerfinale 230 bussen vanuit Arnhem naar Rotterdam reden, reizen er ditmaal geen uitsupporters mee.

De aanhangers van Vitesse protesteren tegen de toekenning van slechts 1200 kaartjes. Fraser kan zich nog steeds opwinden over die keuze van de KNVB. "Maar men heeft mij niet nodig om aan te geven hoe belachelijk dit is. Onze supporters begrijp ik. Het meest typerend is nog dat zij wel solidair zijn. Zij zijn minder hypocriet dat mensen die de clubs moeten leiden", sneert de oefenmeester in gesprek met Omroep Gelderland naar de voetbalbond.

Een ander nadeel voor Vitesse is dat de wedstrijd sinds dit jaar plaatsvindt in het stadion van de landskampioen, in plaats van de Johan Cruijff ArenA. Fraser vindt dat echter wel een 'prima idee'. "Ze zijn bezig om een en ander in positieve zin te beïnvloeden, maar toch missen we in Nederland iets om ergens een traditie van te maken. Zoals in Engeland, daar is dat meer. Maar de beker was in mijn tijd ook niet zo speciaal. Misschien is er nog wat tijd nodig, ik hoop dat het lukt."