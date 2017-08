Guardiola verklaart koopwoede: ‘We hadden een van oudste teams van de PL’

Manchester City kende vorig seizoen een jaar zonder prijzen en daar moet komend seizoen verandering in komen. The Citizens spendeerden 241 miljoen euro op de transfermarkt. Volgens manager Josep Guardiola was dat hard nodig en de Spanjaard voorspelt dat zijn team nu een stuk sterker is.

“Met alle respect voor de spelers die er afgelopen seizoen waren, maar we hadden een van de oudste teams van de Premier League. We hadden geen backs die jaren meekonden. Ik ben dus heel dankbaar dat de club deze zomer heeft gehandeld”, zegt Guardiola in gesprek met de Engelse pers. “We besloten dat we het team moest verjongen en hebben daarom spelers gekocht die vier of vijf jaar meekunnen.”

“Iedere club wil zich verbeteren ten opzichte van het vorige jaar”, vervolgt de Spanjaard. “Ik denk dat wij het beter kunnen doen dan vorig seizoen. We hebben veel spelers met kwaliteit en daar ben ik heel blij mee. Er is vorig seizoen al een basis gelegd, ik denk dat we nu alleen maar sterker zullen zijn.”

Ondanks dat Manchester City reeds 241 miljoen euro spendeerde aan Benjamin Mendy, Kyle Walker, Bernardo Silva, Ederson, Danilo en Douglas Luiz, is de club nog altijd op zoek naar versterkingen. De Daily Express weet zaterdag te melden dat Guardiola zijn selectie nog verder wil aanvullen.