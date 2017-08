Bosz dreigt toptalent te verliezen: ‘Er is een akkoord met Internazionale’

Het begint er steeds meer op te lijken dat Peter Bosz toptalent Emre Mor kwijt gaat raken aan Internazionale. Volgens Muzzi Ozcan, zaakwaarnemer van de vleugelaanvaller, is er al een akkoord bereikt met i Nerazzurri. De Italianen en Borussia Dortmund moeten alleen nog de laatste plooien gladstrijken.

De verwachting bestaat dat Mor komende week naar Milaan zal reizen voor de medische keuring. Als alles zonder problemen verloopt en Internazionale en Borussia Dortmund het eens worden over de laatste details, tekent de twaalfvoudig Turks international een vijfjarig contract. “We hebben een akkoord met Internazionale bereikt”, laat Ozcan weten tegenover AreaNapoli.

“Hij werd ook in verband gebracht met Napoli, maar die club was simpelweg niet geïnteresseerd in hem”, aldus de zaakwaarnemer van Mor. De vleugelaanvaller staat te boek als groot talent en werd vorige zomer door Borussia Dortmund weggekaapt bij het Deense FC Nordsjaelland. Die Borussen telden een kleine tien miljoen euro neer voor Mor. Hij kwam afgelopen seizoen tot negentien wedstrijden voor Dortmund.