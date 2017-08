El Ahmadi volgt Kuyt op: ‘Als het even niet liep, wakkerde hij de boel aan’

Na het vertrek van Dirk Kuyt is Karim El Ahmadi de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. De middenvelder was vorig seizoen al een steunpilaar in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. El Ahmadi denkt dat de Rotterdammers de lijn van vorig seizoen door kunnen trekken, ondanks dat diverse spelers vertrokken zijn.

“Het zal moeten blijken waar we staan. De waarheid zal op het veld liggen. We zullen ieder duel honderd procent moeten zijn. Die instelling heeft ons het kampioenschap opgeleverd. Willen we nu weer iets bereiken, dan moeten we daarmee doorgaan en ik denk dat het wel goed zit”, zegt El Ahmadi in gesprek met de NOS. Deze zomer vonden er bij Feyenoord de nodige veranderingen plaats.

Zo vertrokken Dirk Kuyt, Eljero Elia, Rick Karsdorp en Terence Kongolo. Daar tegenover staat de komst van Kevin Diks, Ridgeciano Haps, Jeremiah St. Juste, Sofyan Amrabat en Jean-Paul Boëtius. Voor El Ahmadi veranderde er persoonlijk dus ook wat, omdat hij aangewezen werd als nieuwe aanvoerder. “Met de band om voel je echt dat je captain bent.”

“Ik probeer vooral mezelf te zijn. Ik ben meer het type dat probeert met zijn manier van spelen de leider uit te stralen. Maar ik praat ook veel, vooral met de jonge jongens. Die verantwoordelijkheid voelde ik vorig jaar ook al”, vervolgt de 32-jarige middenvelder, die de aanvoerdersband overneemt van Kuyt. “Als het even niet liep, wakkerde hij de boel aan. Maar ik denk dat andere spelers en ikzelf dat ook kunnen doen.”