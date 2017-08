Oud-Ajacied haalde Dani Alves over: ‘De voornaamste reden dat ik bij PSG ben’

Dani Alves leek lange tijd op weg naar Manchester City, maar koos uiteindelijk op het laatste moment voor Paris Saint-Germain. Maxwell speelde uiteindelijk een belangrijke rol in zijn keuze voor les Parisiens. De oud-Ajacied hing vorig seizoen zijn voetbalschoenen aan de wilgen, maar heeft nog altijd een rol binnen de club.

“Maxwell is een van de voornaamste redenen dat ik hier ben. Hij heeft mij overgehaald om naar Paris Saint-Germain te komen. Ik heb hier veel vrienden en die proberen je altijd over te halen”, zegt Dani Alves op de website van de Ligue 1. “Door de aanwezigheid van Maxwell, Thiago Silva, Lucas en Thiago Motta voel ik me al heel snel thuis hier.”

“Er is hier veel passie voor het voetbal. Ook al is PSG een jonge club, er hebben hier al de nodige Braziliaanse spelers gespeeld. Ik wil die link met Brazilië alleen maar sterker maken”, vervolgt de verdediger, die in Neymar nog een landgenoot gaat treffen in Parijs. “Als je hoort dat de club ambities en dromen heeft, geeft dat motivatie en kracht. Daarom heb ik besloten om hier te tekenen. Dit project is een van de grootste uitdagingen in mijn leven.”