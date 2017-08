Mahrez zet zinnen op transfer: ‘Zou graag met die club willen praten’

AS Roma geeft de strijd om Riyad Mahrez voorlopig nog niet op. Volgens La Gazzetta dello Sport is sportief directeur Monchi inmiddels in Leicester gearriveerd om te onderhandelen over een transfer van de Algerijn. De Romeinen hebben het bod inmiddels verhoogd naar 35 miljoen euro.

Leicester City mikt op een transfersom van veertig miljoen en veegde daardoor eerder een bod van 30 miljoen van tafel. The Foxes hopen de smaakmaker nog in Engeland te kunnen houden, maar Monchi is in gesprek met de Engelse pers optimistisch. “We hebben nog genoeg tijd. Ik weet niet of het lukt om Mahrez binnen te halen, maar er zal sowieso een grote speler komen.”

Mahrez ziet zelf een transfer naar de Italiaanse hoofdstad wel zitten. “Ik weet dat Roma zich gemeld heeft. Maar zolang er niks geaccepteerd is, kan ik weinig doen”, zegt de Algerijn tegenover Sky Sports. “Het is een geweldige club en ik zou graag met ze willen praten, maar dat kan niet zolang er nog geen akkoord met Leicester is. De club weet wat ik wil, maar ik zal alles blijven geven voor Leicester zolang ik hier nog ben.”

“Het is duidelijk dat het mooi is om in verband gebracht te worden met grote Europese clubs. Ik heb nog met geen enkele club gesproken, maar de transferperiode duurt nog een maand. We zien wel wat er gaat gebeuren”, besluit Mahrez. Roma zou overigens wel een bijzondere constructie hebben bedacht om Leicester te kunnen betalen. Mahrez zou eerst een jaar gehuurd worden, waarna hij definitief overgenomen wordt. Het bedrag van 35 miljoen wordt dan uitgesmeerd over meerdere jaren.