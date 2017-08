Brands: ‘Als het aan hen ligt, waren er de afgelopen zeven jaar zeven trainers’

Marcel Brands heeft nogmaals benadrukt dat de positie van Phillip Cocu niet ter discussie staat. De geplaagde oefenmeester wist PSV voor het eerst sinds 44 jaar niet naar de groepsfase van een Europees toernooi te loodsen, waardoor hij onder vuur ligt bij een deel van de supporters. Brands noemt het mislopen van Europees voetbal weliswaar een 'ongelooflijke domper', maar zegt niet na twee wedstrijden al conclusies voor het hele seizoen te willen trekken.

"We moeten elkaar nu steunen in plaats van elkaar verwijten te gaan maken", benadrukt de bestuurder zaterdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Wij denken oprecht dat Phillip de juiste man voor ons is. Zijn positie is dan ook geen issue." Brands is niettemin voor een groot probleem komen te staan na de eliminatie tegen NK Osijek. Zo heeft de club deelname aan de groepsfase van de Europa League opgenomen in de begroting. Daardoor ontstaat een gat van circa vijf miljoen euro. Brands beaamt dat het een financiële tegenvaller is.

"Aan de andere kant kun je als voetbalbestuurder niet op pure emotie handelen", voegt Brands toe. "Als het aan sommige supporters ligt, waren er de afgelopen zeven jaar wel zeven verschillende trainers aan het roer geweest. Dat kan niet." Het gaat er volgens de beleidsbepaler om dat er perspectief is. Dat ziet hij nog voldoende. "Waarbij we natuurlijk ook kijken wat er beter kan en we intern ook echt wel kritisch op elkaar kunnen zijn. Alleen heeft het weinig zin om dat allemaal met de buitenwereld te gaan delen."