Bekritiseerde Wenger: ‘Het spijt me dat ik hier nog steeds ben’

Het was lang onduidelijk of Arsène Wenger zijn contract bij Arsenal nog zou gaan verlengen. De Fransman lag behoorlijk onder vuur bij de supporters van the Gunners, maar besloot toch bij de club te blijven. Wenger was in aanloop naar de Community Shield nog niet vergeten wat de pers vorig seizoen over hem schreef.

“Het spijt me dat ik hier nog ben. Ik snap dat jullie me willen vermoorden, maar op dit moment overleef ik het”, sprak Wenger op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd om de Community Shield. Arsenal neemt het zondag op tegen Chelsea. Vorig seizoen wisten the Gunners de FA Cup te winnen. “Als we ons kwalificeren voor de Champions League, hoor ik mensen zeggen: Maar jullie hebben geen prijzen gewonnen.”

“Als we dan een prijs winnen, hadden we ons moeten kwalificeren voor de Champions League”, vervolgt de Franse manager zijn verhaal. “Je leert er op gegeven moment wel mee leven, maar ik wil me gewoon focussen op mijn werk. We willen iedere competitie winnen waar we aan meedoen. Vorig seizoen hadden we 75 punten. Als we er dit seizoen tien meer halen, doen we mee om het kampioenschap.”

Voorlopig maakt Alexis Sánchez nog altijd deel uit van de selectie van Wenger. Hij is niet bang dat de Chileen niet alles zal geven voor Arsenal. “Natuurlijk, waarom zou hij dat niet doen? Het is altijd van belang om goed te spelen, ook als je een kort contract hebt. Bovendien heeft hij een goed karakter, Alexis is een winnaar. Hij stapt het veld op om de wedstrijd te winnen en houdt van het spelletje.”