‘Als ik met AZ in De Kuip speelde, was ik stiekem aan het genieten’

Ridgeciano Haps maakte deze zomer voor zes miljoen euro de overstap van AZ naar Feyenoord. De linkerverdediger had diverse opties om naar het buitenland te vertrekken, maar koos bewust voor een transfer naar de landskampioen. In die keuze speelde Steven Berghuis een belangrijke rol.

De twee kennen elkaar nog uit hun gezamenlijke tijd bij AZ. “Ik heb heel veel met Steven Berghuis gesproken. Ik had zelf al een beeld van Feyenoord door alle keren dat ik tegen de club heb gespeeld. Steven vertelde mij de rest. En het waren alleen maar positieve dingen”, zegt Haps in gesprek met De Telegraaf. “Ik had opties in het buitenland, maar als ik nu kijk naar het spel dat Feyenoord speelt, is dat precies waar ik bij hoor. Feyenoord heeft een elftal met dynamiek en een ongekende felheid.”

Die stijl bevalt de verdediger wel. "Dat is de stijl waarmee ik me heb ontwikkeld en waarmee ik dicht bij Oranje ben gekomen”, stelt Haps, die bij Feyenoord de laatste stap richting het Nederlands elftal wil zetten. “Ik heb daar ook met Fred Grim in zijn periode als bondscoach over gesproken. Het is aan mij om het nu bij een topclub als Feyenoord te laten zien.”

Bovendien was Haps al gecharmeerd van Feyenoord, zo geeft hij toe. “Als ik met AZ in De Kuip tegen Feyenoord speelde, liep ik stiekem de hele wedstrijd te genieten van de club Feyenoord”, vertelt de vleugelverdediger. “Ik genoot van dat volgepropte stadion, van het Legioen dat als één massa achter het elftal ging staan, maar ook van de spelers van Feyenoord. Zij gaan er geen 100 maar 110 procent voor en dat geeft hen in de slotfase altijd die extra power. Vind ik prachtig, het is precies zoals ik zelf ben.”