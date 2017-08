VIDEO - AS Monaco boekt benauwde overwinning in seizoensouverture

AS Monaco heeft de openingswedstrijd in de Ligue 1 ternauwernood gewonnen. In eigen huis kwam de landskampioen van vorig seizoen tot tweemaal toe op achterstand, maar de Monegasken knokten zich uiteindelijk naar een 3-2 overwinning op Toulouse.