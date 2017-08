‘Het kan geen kwaad als Kasper Dolberg eens wordt gepasseerd’

Wim Kieft zag in de Champions League-wedstrijden van Ajax tegen OGC Nice hoe de jongeren thuisgaven, in tegenstelling tot de oudere voetballers in het team van Marcel Keizer. De oud-aanvaller weet dat de jonge Ajacieden ook af en toe wisselvallig presteren, maar hij ziet de toekomst positief in.

"Kasper Dolberg had weer een paar momenten waar de extra klasse vanaf droop en ik de potentie blijf zien dat hij het redt op het hoogste niveau", zo vertelt Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Aan de andere kant kan het voor zijn ontwikkeling misschien zelfs geen kwaad als hij eens wordt gepasseerd bij een mindere periode. Zeker met Klaas-Jan Huntelaar achter hem."

Kieft vindt niet dat Ajax het uitgangspunt moet loslaten dat Dolberg de man is die dit seizoen de grote stap moet maken. De oud-international kan ook genieten van Donny van de Beek, die een geweldige ontwikkeling doormaakt. "Hij is gewoon een uitstekende speler, die bijna altijd de juiste oplossing ziet en uitvoert, kalm en goed aan de bal is en daarnaast de Ajax-branie vertegenwoordigt. Alsof hij al jaren in het eerste elftal voetbalt."