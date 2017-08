Oude bekende dicht Ajax kansen toe: ‘16 jaar geleden dat ze echt goed waren’

André Bergdölmo voorziet geen problemen voor Ajax om ten koste van Rosenborg BK de groepsfase van de Europa League te halen. De oud-verdediger, die in zijn actieve loopbaan voor beide clubs uitkwam, vindt de koppeling in de play-offs van het Europese toernooi een betere loting voor Ajax dan voor de Noren.

"Rosenborg is op dit moment de beste ploeg van Noorwegen. Een grote naam, ja. Maar het is alweer zestien jaar geleden dat die club echt goed was", benadrukt de verdediger uit Noorwegen in gesprek met De Telegraaf. "Het elftal van Rosenborg is gemiddeld 27 of 28 jaar oud en Ajax 21 of 22, maar Ajax heeft veel meer kwaliteit en moet over twee wedstrijden kunnen winnen."

Rosenborg BK speelt normaliter 4-3-3, maar schakelt tegen een sterkere tegenstander soms over op 4-5-1. Mike Jensen en Matthias Vilhjalmsson zijn in de optiek van Bergdölmo de gevaarlijkste spelers. "Alleen speelt die laatste niet alles, omdat Nicklas Bendtner er ook nog is." Ajax speelt 17 augustus eerst thuis, een week later in Trondheim.

Rosenborg werd afgelopen woensdag uitgeschakeld door Celtic in de derde voorronde van de Champions League. In 2002 stonden Ajax en de huidig landskampioen van Noorwegen voor het laatst tegenover elkaar. In de groepsfase van de Champions League werd er in Trondheim niet gescoord. Bij het duel twee weken later in Amsterdam bleef het opnieuw gelijk (1-1).