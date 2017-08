‘Ik weet wat ik kan, ik geloof in mezelf en ik geloof in Feyenoord’

Steven Berghuis kan niet wachten om in een officieel duel weer het tenue van Feyenoord om de schouders te dragen. De van Watford overgenomen aanvaller is heel blij om weer terug in De Kuip te zijn. "Als je eenmaal aan Feyenoord hebt geroken, blijft deze club voor altijd trekken", zo stelt Berghuis, die afgelopen seizoen op huurbasis voor de Rotterdammers uitkwam.

"Iedereen wil gewaardeerd worden. En die waardering voel ik bij Feyenoord", zo stelt de aanvaller zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. Feyenoord voelt echt als zijn plekkie. "En dat gevoel hebben veel jongens. Je merkt gewoon aan alles dat het weer een seizoen wordt waarin we voor de prijzen kunnen gaan. Het niveau van de selectie is hoog, de nieuwelingen doen het prima en ik zelf ben eveneens vol vertrouwen dat we weer succesvol zullen zijn met Feyenoord."

De eerste landstitel sinds 1999 is in de optiek van Berghuis een aanzet tot nog veel meer prijzen voor Feyenoord. "Deze club is zo groot, zo gigantisch. Je kunt je bijna niet voorstellen dat hier zo weinig gewonnen is de laatste jaren. En daarom voel ik me zo bevoorrecht dat ik deel heb uitgemaakt van de kampioensploeg", benadrukt de ex-speler van onder meer AZ en FC Twente.

Over enkele weken start het Champions League-seizoen, met Feyenoord als terugkerende deelnemer. Spelen in het miljardenbal is echter alleen mooi als je presteert, zo weet ook Berghuis. "We gaan om wat te laten zien. Ik weet wat ik kan, ik geloof in mezelf. En ik geloof in Feyenoord. En precies dat gevoel, ‘wij zijn samen het grote Feyenoord’, proef ik nu bij iedereen binnen de club. We hebben er zoveel zin in met z’n allen."