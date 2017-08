Consequenties voor PSV zijn groot: ‘We zullen financiële gat moeten dichten’

De uitschakeling in de derde voorronde van de Europa League is een hard gelag voor PSV. Niet alleen in sportief opzicht, maar ook financieel. Na de eliminatie door NK Osijek kampt de Eindhovense club met een gat van vijf miljoen euro in de begroting. De beoogde premies en recettes van het hoofdtoernooi zijn opgenomen in het budget en nu heeft PSV tot 30 juni 2018 om dat gemis op te lossen.

PSV lijkt bovenal gedwongen om een of meerdere spelers te verkopen. Dat moet dan nog deze maand of in januari gebeuren. "Dit is een van de moeilijkste situaties bij PSV, in de zeven jaar dat ik hier nu zit", zegt technisch manager Marcel Brands in gesprek met De Telegraaf. "De consequenties voor de club zijn groot. We zullen het financiële gat moeten dichten. Hoe? Dat moeten we nog bekijken."

Spelers als Santiago Arias, Gaston Pereiro en doelman Jeroen Zoet worden in verband gebracht met een transfer en ook de uitgerangeerde Adam Maher is nog altijd niet weg. Brands zegt nog niet te weten welke invloed de eliminatie in Europa direct heeft op het transferbeleid van PSV, dat nog altijd zoekt naar een opvolger voor de vertrokken Jetro Willems. Douglas Santos van Hamburger is de voornaamste kandidaat.