Neymar moet debuut voor Paris Saint-Germain voorlopig uitstellen

Neymar zal zaterdag niet aantreden tijdens de eerste competitiewedstrijd van zijn nieuwe club Paris Saint-Germain in het nieuwe voetbalseizoen. De recordaankoop is nog niet speelgerechtigd, zo meldt de Franse sportkrant L'Équipe.

PSG neemt het vanaf 17.00 uur op tegen Amiens SC, maar moet het stellen zonder de Braziliaanse sterspeler. De Franse voetbalbond kreeg niet op tijd de benodigde papieren uit Spanje, waardoor Neymar niet in actie mag komen. Zaterdag staat wel een kennismaking gepland voor fans van de club die 222 miljoen euro moest neertellen voor de aanvaller die overkomt van Barcelona. De Braziliaan werd vrijdag al gepresenteerd in het Parc des Princes en Parijs.

De transfersoap rondom de 25-jarige aanvaller duurde enkele weken. Vanwege de regels van Financial Fair Play kon PSG de vertrekclausule in het contract van Neymar bij Barcelona niet zelf betalen. Om de reglementen te omzeilen bedacht QIA, dat eigenaar is van de Franse club, een ingewikkelde constructie.

Neymar werd daardoor voor een bedrag van 300 miljoen euro ambassadeur van het WK voetbal 2022 in Qatar. Met dat geld kocht hij donderdag zelf zijn contract af voor 222 miljoen euro. Daardoor werd hij transfervrij en kon hij een lucratief contract bij PSG tekenen.