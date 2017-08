Kieft: ‘Het blijft in Nederland veruit het leukste elftal om naar te kijken’

Ajax blijft in Nederland veruit het leukste elftal om naar te kijken, zo verzekert Wim Kieft. Dat het team van Marcel Keizer al in de derde voorronde van de Champions League strandde, is in de optiek van de oud-aanvaller geen reden om te verklaren dat het seizoen reeds is mislukt en dat Ajax op het verkeerde pad is beland. "Evenals de domper toe te schrijven aan de jeugdigheid van Ajax", zo stelt Kieft.

Kieft vond juist dat ouderen zoals Lasse Schöne, Joël Veltman en Nick Viergever Ajax in de return in de steek lieten. "Ajax staat voor een bepaalde filosofie en dan vind ik het onbegrijpelijk dat er zo gemakkelijk afstand wordt gedaan van talentvollere spelers, die voetballend van toegevoegde waarde zijn zoals Kenny Tete en Jaïro Riedewald." Kieft looft de genialiteiten van Hakim Ziyech in een dominant elftal. "Maar van zijn spel blijft heel weinig over als je als team niet domineert", zo vertelt hij in De Telegraaf.

"Desondanks blijft Ajax in Nederland veruit het leukste elftal om naar te kijken, fris ogend en attractief met durf en flair." Dat de spelers van Ajax in deze fase van het seizoen fysiek iets tekort komen, kan Kieft zich goed voorstellen. "Dat ligt in deze fase volgens mij vooral opgesloten in de speelwijze waarvoor Ajax kiest. Het spel maken, met veel beweging, kost nu eenmaal veel meer energie dan negentig minuten met je kont in je eigen strafschopgebied hangen en gokken op één of twee counters. Zoals die Fransen deden. Schrijf Ajax na de onnodige uitschakeling daarom niet af voor dit seizoen."